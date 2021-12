Hockey sur glace – Première en NHL pour Akira Schmid

Grande première pour Akira Schmid en NHL. Formé à Langnau, le gardien bernois de 21 ans – qui avait été drafté au 5e tour en 2018 par les New Jersey Devils – a enfin obtenu sa chance au plus haut niveau. Il faut dire que Schmid affolait les statistiques depuis le début de la saison en AHL avec les Utica Comets, club ferme des New Jersey Devils.

Akira Schmid a donc enfin pu prouver sa valeur au plus haut niveau. Il n’a cependant pas pu éviter la défaite de son équipe sur la glace des New York Islanders (2-4). Schmid a arrêté 25 des 29 envois qu’il a eu à capter (86,2% d’arrêts).

«Nico et Ryan sont deux joueurs importants, a regretté le head coach des Devils Lindy Ruff. Chaque équipe doit composer avec cela. On va voir comment la situation évolue ces prochains jours.»

Niederreiter: un tir, un but!

D’autres Suisses étaient en lice samedi soir, et tous se sont plus ou moins mis en évidence. Nino Niederreiter a eu un taux de réussite maximal: un tir au but, un but! «El Nino» (10’42’’/+2) a inscrit le 2-0 des Carolina Hurricanes à la 27e minute. Son équipe s’est finalement imposée 3-1 sur la glace des Edmonton Oilers.