Genève : Première étape pour une nouvelle école du secondaire II

Le Conseil d’État souhaite ouvrir un crédit d’études en vue de bâtir un établissement scolaire aux Cherpines.

Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé qu’entre 2000 et 2020, le nombre d’élèves fréquentant les filières de l’enseignement secondaire II est passé de 17’716 à 25’418. Or, les nouveaux bâtiments de la Seymaz (collège de Candolle) et de Frontenex (école de commerce Raymond Uldry) n’ont permis d’absorber que partiellement cette explosion des effectifs. Le projet de loi se trouve dorénavant entre les mains du Grand Conseil.