Singapour: Première exécution d’une femme en près de 20 ans

Singapour a pendu vendredi l’une de ses ressortissantes, âgée de 45 ans, pour trafic de drogue, ont indiqué les autorités, la première femme exécutée par la ville-Etat en près de 20 ans. «La peine capitale imposée à Saridewi Binte Djamani a été exécutée le 28 juillet 2023», a déclaré le Bureau central des stupéfiants dans un communiqué. Elle a été reconnue coupable du trafic de 30,72 grammes d’héroïne, soit plus de deux fois le volume passible de peine de mort à Singapour.

Appel rejeté

Mme Djamani, qui a été condamnée en 2018, «a bénéficié d’une procédure régulière en vertu de la loi et a été représentée par un avocat tout au long de la procédure», a déclaré l’institution dans un communiqué. «Elle a fait appel de sa condamnation et de sa peine, et la Cour d’appel a rejeté son appel le 6 octobre 2022», a déclaré le bureau, ajoutant que son appel à la clémence présidentielle a également été rejeté. Mme Djamani est la première femme à être exécutée dans la ville-Etat depuis 2004, a indiqué le bureau.