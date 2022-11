Megan Thee Stallion: Première femme noire en Une de Forbes

Megan Thee Stallion : Première femme noire à faire la Une «Forbes - 30 Under 30»

Le magazine «30 Under 30» de «Forbes» dresse chaque année un classement des 30 personnalités américaines de moins de 30 ans les plus influentes. La chanteuse Megan Thee Stallion, à qui Drake ferait allusion dans «Circo Loco», figure dans celui dévoilé le 28 novembre 2022, et a été choisie pour illustrer la Une du hors-série de «Forbes». Jusqu’alors, jamais une femme noire n’avait eu cet honneur.