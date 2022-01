MJ Rodriguez : Première femme trans à remporter un Golden Globe

L’actrice et chanteuse de 31 ans MJ Rodriguez a glané une statuette dimanche pour son rôle dans la série «Pose».

«Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Quel cadeau d’anniversaire de malade!» C’est en ces termes qu’a réagi Michaela Jaé, alias MJ Rodriguez, en apprenant son triomphe aux Golden Globes, cérémonie largement ignorée par Hollywood en 2022.

Dimanche 9 janvier 2022, l’Américaine de 31 ans a marqué l’histoire, en devenant la première actrice trans à gagner un Golden Globes. Elle a été sacrée pour son interprétation de Blanca Evangelista dans la troisième et dernière saison de la série télévisée «Pose». Elle faisait face notamment à la star de «Friends» Jennifer Aniston («The Morning Show») et à Elisabeth Moss («La servante écarlate»).

«C’est la porte qui va ouvrir d’autres portes pour plein de jeunes talents. Ils vont voir que c’est possible, a ajouté sur son compte Instagram MJ Rodriguez, qui a fêté ses 31 ans le 7 janvier 2022. Ils vont voir qu’une jeune femme afro-latina du New Jersey qui avait un rêve, celui de faire changer les mentalités, l’a accompli avec amour.» Et d’ajouter: «À mes jeunes LGBTQAI bébés, nous sommes là. La porte est ouverte pour atteindre les étoiles.»