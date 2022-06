Tennis : Roland-Garros: Première finale en Grand Chelem pour Casper Ruud

Le Norvégien, vainqueur de l’Open de Genève en mai dernier, a éliminé le Croate Marin Cilic en demi-finale et affrontera Rafael Nadal dimanche à Paris.

Il y défiera Rafael Nadal, treize fois lauréat sur la terre battue parisienne, dimanche. L’Espagnol, qui a fêté ses 36 ans ce vendredi, s’est qualifié après l’abandon du No 3 mondial Alexander Zverev, qui s’est tordu la cheville droite en plein match, alors qu’il était mené 7-6 (10/8), 6-6 plus tôt dans la journée.

Nadal, l’idole de Ruud

Ex No 1 mondial junior

La terre battue est sa surface de prédilection: depuis 2020, il est le joueur qui y a gagné le plus de matches (65) et le plus de titres (7). Avec sa première finale majeure, Ruud est d’ores et déjà assuré de grimper au meilleur classement de sa carrière la semaine prochaine, à la sixième place mondiale.