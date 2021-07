Tennis - Première finale WTA pour Clara Burel à Lausanne

« J'ai du mal à y croire pour le moment. Je tremble encore un peu. Je suis juste super contente d'avoir gagné ce match. C'était une belle bataille et je suis très contente d'en être sortie vainqueur. La semaine a été compliquée, encore aujourd'hui avec le vent, mais c'est top! J'espère que ça ira pour mon pied. Je vais aller voir le kiné avant de disputer la finale dimanche. »

Burel a donc remporté la demi-finale franco-française au terme d'un match un peu décousu, notamment à cause de la b ise qui soufflait en rafale sur le court de Vidy. Cette partie a été émaillée de 11 doubles fautes et de 13 breaks. La Française affrontera en finale la gagnante de l'autre demi-finale, qui oppose la Slovène Tamara Zidansek (tête de série No 1) à la Belge Maryna Zanevska.