Premières scènes dramatiques pour Tarek Boudali

Adaptation d’un film québécois, «Menteur», au cinéma dès le 13 juillet 2022, raconte l’histoire de Jérôme, un menteur compulsif qui voit tous ses mensonges devenir réalité à cause d’une malédiction divine. Tarek Boudali, qui incarne le héros de ce long métrage réalisé par Olivier Baroux, nous en dit plus.

C’est amusant. Quand on est comédien, on a envie de se mettre dans la peau de plusieurs personnages et c’est cool d’interpréter quelqu’un qui est aux antipodes de soi.

C’était un plaisir de pouvoir à nouveau travailler avec lui. Olivier m’avait fait faire mes tous premiers pas au cinéma en me donnant le rôle du frère de Kad Merad dans «L’Italien». Et quand il m’a pitché le film, j’ai trouvé ça original.

Parce que je suis le moins cher du marché (il rit). Non, ça c’est un mensonge. Il m’a dit que quand il avait vu le film québécois et lu le script, il avait instinctivement pensé à moi, que c’était le rôle idéal pour moi. Il m’a confié qu’il me suivait depuis «L’Italien» et qu’il voyait ma progression en tant qu’acteur.