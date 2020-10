Canton de Vaud : Première grande rétrospective consacrée à Marguerite Burnat-Provins

Dès vendredi au Musée Jenisch à Vevey, quelque 300 œuvres de cette dessinatrice, créatrice visionnaire et écrivaine franco-suisse seront exposées.

Le Musée Jenisch à Vevey accueille la première grande rétrospective consacrée à Marguerite Burnat-Provins. Dès vendredi et jusqu’au 24 janvier, quelque 300 oeuvres mettent en lumière une femme aux talents pluriels: dessinatrice, créatrice visionnaire et écrivaine.

L’artiste, qui a résidé durant plus de dix ans (1896-1907) à Vevey, a exploité avec virtuosité et originalité les nombreuses facettes de ses médiums de prédilection: le dessin (crayon au graphite, fusain, aquarelle, gouache), l’écriture et la peinture. La rétrospective invite à explorer toute la richesse d’un parcours de plus de soixante ans de création.