Médecine: Première greffe de tissu ovarien réalisée à Genève 

C’est une première genevoise: une greffe de tissu ovarien a été réalisée chez une patiente atteinte de ménopause précoce à la suite d’un traitement contre le cancer. Cette technique consiste à prélever du tissu ovarien chez une femme avant qu’elle subisse une chimiothérapie, susceptible de causer une insuffisance prématurée des ovaires. Les tissus sont ensuite congelés et préservés en laboratoire. Après la guérison, si la patiente devient stérile, ils sont décongelés et greffés sur ou à côté des ovaires endommagés. Dans environ 30% des cas, la technique permet de relancer l’ovulation, permettant à la femme de concevoir un enfant naturellement ou par fécondation in vitro.