Suisse : Première grève du climat depuis la pandémie de Covid-19

Des rassemblements de la grève du climat sont prévus dans 17 villes en Suisse vendredi. D’autres actions de désobéissance civile non-violente et de masse sont prévues par la suite.

Le mouvement se sent abandonné par les politiques. «Nous avons été insultés et ridiculisés par la droite, utilisés et trompés par les partis de gauche», ont avancé les organisateurs dans leur communiqué.