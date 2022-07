Wimbledon : Première historique pour Ons Jabeur

La Tunisienne jouera la finale après sa victoire face à l’Allemande Tatjana Maria. Elle devient la première joueuse du continent africain qualifiée pour une finale Grand Chelem.

«C’est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match», a déclaré la Tunisienne de 27 ans qui a lâché son premier set du tournoi.

Duel entre amies

«Elle me doit un barbecue pour toutes les courses qu’elle m’a obligée à faire sur le court», a lancé Jabeur au sujet de Maria, son amie et «partenaire de barbecue», comme elle l’avait présentée mardi. Les deux joueuses ont d’ailleurs partagé une longue accolade au filet à l’issue de la rencontre.

«Je voulais partager ce moment avec elle parce qu’elle est vraiment une source d’inspiration pour tant de gens, y compris moi», a expliqué Jabeur en référence à la performance réussie par Maria. L’Allemande de 34 ans, mère de deux petites filles dont la dernière est née il y a moins d’un an, n’avait encore jamais dépassé le troisième tour d’un Majeur.

Mais Jabeur est elle-même un modèle. Première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2020, elle a monté deux marches de plus cette année à Wimbledon.

«Je suis une fière femme tunisienne aujourd’hui. Je sais qu’en Tunisie ça doit être la folie en ce moment. J’essaie juste d’être autant que possible une source d’inspiration, je veux voir plus de joueurs arabes et africains sur le circuit», a-t-elle lancé avant de quitter le Centre Court.