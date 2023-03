Première image de Barney dans «How I Met Your Father»

D’après les informations obtenues par «Entertainment Weekly», Barney fera la rencontre de Sophie ( jouée par Hillary Duff ) après que cette dernière a embouti sa voiture. Et l’actrice était très nerveuse à l’idée de travailler avec son célèbre confrère. «Il avait tellement à faire ce jour-là, des pages et des pages de dialogue et tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Un membre de l’équipe a été blessé et une ambulance a dû venir. Il pleuvait des cordes et nous étions dehors. Nous avions déjà tourné quelques scènes avant la venue de Neil Patrick alors qu’il n’y avait pas une goutte de pluie», s’est-elle souvenue.

Barney est le deuxième personnage de «How I Met Your Mother» à faire une apparition dans la série proposée depuis janvier 2022 sur Hulu et qui avait été dézinguée par les critiques. Avant Neil Patrick Harris, c’est Cobie Smulders qui avait accepté de reprendre son rôle de Robin. «Je savais que Cobie allait le faire dans la saison 1 et j’ai pensé: «Mec, bon, c’est inévitable maintenant. Ils vont nous le demander à tous.» Une fois que Cobie a dit oui, comment peut-on dire non? Tout le monde l’aime et elle a fait un super job. Donc je me suis dit que je ne voulais pas être le seul à résister et que je passerais donc en deuxième», a déclaré l’acteur.