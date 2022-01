Première image de la Batgirl d’HBO Max

Film : Première image de la Batgirl de HBO Max

L’actrice Leslie Grace a partagé un cliché la montrant vêtue de son costume de superhéroïne.

Un mois et demi après le début du tournage de «Batgirl», son héroïne se dévoile. Leslie Grace, future star du film qui sera proposé sur HBO Max, a posté une photo d’elle dans son costume de superhéroïne sur Instagram. En légende, l’Américaine de 27 ans vue récemment dans la comédie musicale «In the Heights» a écrit une citation tirée du comics «Batgirl: Année Un»: «J’utilise leurs attentes contre eux. Ce sera leur faiblesse. Pas la mienne. Laissez-les tous me sous-estimer. Et quand ils baisseront la garde et que leur fierté sera en train d’augmenter, laissez-moi leur botter les fesses.»