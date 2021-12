Retrouvailles entre les acteurs d’Harry Potter

Épisode spécial : Première image des retrouvailles entre les acteurs de «Harry Potter»

HBO Max a dévoilé un cliché de l’épisode spécial qu’elle diffusera pour les 20 ans de «Harry Potter».

HBO Max a dévoilé sur YouTube un trailer alléchant de «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» quelques jours avant de poster une image des retrouvailles entre Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

La plateforme américaine a par ailleurs dévoilé sur Instagram, le 9 décembre 2021, un premier cliché des retrouvailles entre Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, qui campent respectivement Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger dans les films. On les retrouve dans un décor qui n’est pas sans rappeler l’intérieur du château de Poudlard.