Série : Première image du reboot des «Super Nanas»

The CW a dévoilé un cliché des trois actrices dans leur rôle de Belle, Bulle et Rebelle dans la version en live action du dessin animé.

Annoncé en août 2020 par «Variety», le retour des «Super Nanas» se précise. Le tournage de l’épisode pilote du reboot en live action de la série animée pour enfants diffusée entre 1998 et 2005 a commencé. La chaîne The CW a partagé une première photo officielle des trois actrices principales: Dove Cameron, Chloe Bennet et Yana Perrault. La première sera Bulle, la deuxième incarnera Belle et la troisième jouera le rôle de Rebelle.