Lutte contre le travail au noir : Première interdiction d'accès à une entreprise décrétée à Fribourg

Suspectant du travail au noir, le Service public de l’emploi (SPE) a récemment défendu aux collaborateurs d’une exploitation étrangère de se rendre sur leur lieu de travail fribourgeois. Le dossier a été confié au Ministère public.

Renvoi de Suisse

L’entreprise fautive effectuait des tâches de sous-traitance sur la base de contrats de prestations conclus avec des entreprises de la région. Etablie à l’étranger, elle employait des ressortissants du Brésil, d’Italie et de Pologne. Les six personnes contrôlées sur place par les inspecteurs de la surveillance du marché du travail ne possédaient pas les autorisations de séjour et de travail requises. Le Service de la population et des migrants (SPoMi) a ordonné leur renvoi de Suisse.