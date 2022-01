Ski alpin – A Adelboden, la sensation Strolz et des Suisses au pied du podium

On attendait ses compatriotes Manuel Feller (2e, battu pour 0’’17) et Fabio Gstrein (sorti dans le mur final) en tête à égalité après la première manche. On attendait aussi Luca Aerni, 3e du premier parcours et repoussé au 5e rang final. Pour sûr, ce slalom aura réservé un haut niveau de spectacle et de suspense.