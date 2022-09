M6: première mondiale pour Incroyable talent

M6 : Première mondiale pour «La France a un incroyable talent»

«La France a un incroyable talent», remportée en 2021 par un choeur militaire , sera bientôt de retour sur la Six. Si la chaîne n’a pas encore dévoilé la date de diffusion de la saison 17 de l’émission, elle a tout de même donné quelques détails sur les nouveaux épisodes et, parmi eux, une première mondiale, rapporte ozap.com

Le public présent dans le studio où sont enregistrées les auditions aura en effet son mot à dire, ce qui n’est encore jamais arrivé dans aucune déclinaison du programme sur la planète. Cent spectateurs sur les six cents qui assistent aux numéros pourront donner leur avis sur les candidats avant que le jury ne fasse part du sien. Ainsi, si Hélène Ségara, Marianne James (qui assume son physique), Sugar Sammy et Éric Antoine ne parviennent pas à se départager et qu’un artiste reçoit deux «oui» et deux «non», c’est le vote du public qui fera pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Jusqu’à présent, dans ce cas de figure, la personne était éliminée.