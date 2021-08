TF1 : Première mondiale pour les 10 ans de «The Voice»

Le 11 septembre 2021, TF1 proposera une saison All-Stars du télécrochet, avec cinq coaches.

Et ce n’est pas tout. Face aux fauteuils rouges, une cinquantaine de talents ayant marqué «The Voice» et «The Voice Kids» – dont Louane sera bientôt l’une des coaches – reviendront tenter leur chance dans une audition à l’aveugle. Cette année cependant, pas d’argent ni de contrat avec une maison de disques pour le vainqueur, mais la satisfaction de devenir The Voice All Stars.