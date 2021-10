Cyclisme sur piste – Première ossature pour être les rois de la piste à Paris

« Cette équipe est l’ossature de Paris 2024 » , affirme Mickaël Bouget, entraîneur national sur piste. Il reconnaît que la qualification à des Jeux olympiques ne se fait pas avec seulement quatre athlètes chez les hommes et quatre chez les femmes. « Il faut entre 8 et 10 coureurs » , rappelle celui qui succède à Daniel Gisiger. Il a la lourde tâche d’amener son équipe au sommet. Pour espérer faire mieux que son prédécesseur, son équipe doit déjà se qualifier pour les prochains Jeux olympiques.

Paris est magique

L’équipe masculine est parvenue à décrocher la médaille d’argent à la poursuite par équipe. « C’est une discipline qui tient à c œ ur de Swiss Cycling » , précise encore l’entraîneur. « Nous sommes très contents de cette médaille, mais je pense que c’était possible d’aller chercher l’or. L’équipe avait le potentiel physique, mais il y a eu des erreurs techniques et des mauvais choix pendant la course. »