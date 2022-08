Etats-Unis: Première passe d’armes entre les avocats de Twitter et d’Elon Musk

États-Unis : Première passe d’armes entre les avocats de Twitter et d’Elon Musk

L’équipe d’Elon Musk demande à avoir un accès plus large à la méthode et aux données utilisées par Twitter pour calculer la proportion de faux comptes et spams. (Image d’illustration)

Les avocats d’Elon Musk et de Twitter ont donné mercredi, lors d’une audience préliminaire, un aperçu des arguments qu’ils pourraient faire valoir lors du procès devant forcer, ou non, l’entrepreneur à racheter le réseau social.

Demande pas «pertinente»

L’équipe d’Elon Musk demande à avoir un accès plus large à la méthode et aux données utilisées par Twitter pour calculer la proportion de faux comptes et spams, estimée à moins de 5% par la plateforme, à bien plus par l’entrepreneur.