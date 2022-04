Film : Première photo de Margot Robbie en Barbie

Warner Bros. a dévoilé un cliché de l’actrice australienne dans le rôle de la célèbre poupée et annoncé une date de sortie pour le film.

En 2019, on apprenait que Margot Robbie allait incarner Barbie au cinéma. Trois ans plus tard, il est enfin temps de découvrir l’actrice de 31 ans dans la peau de la poupée la plus connue du monde. Un cliché montrant l’Australienne tout sourire dans le cabriolet rose de Barbie a été partagé par Warner Bros. sur Twitter. La société de production en a profité pour annoncer la date de sortie du futur film dans les salles de cinéma américaines: le 21 juillet 2023.