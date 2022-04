Bruce Willis – Première photo en couple depuis l’annonce de sa maladie 

Bruce Willis : Premières photos en couple depuis l’annonce de sa maladie

Souffrant d’aphasie, l’acteur américain avait annoncé, par le biais de sa famille, qu’il mettait fin à sa carrière. Deux nouveaux clichés, publiés par sa femme, montrent le couple plus uni que jamais.

Très complices, les yeux dans les yeux dans un décor qu’ils semblent chérir tout particulièrement. Telle est la scène de vie que voulaient partager Bruce Willis et sa femme Emma Heming Willis. Les deux clichés, capturés par leur fille de 10 ans, Mabel Ray, avec pour légende «Maman et Papa dans leur habitat de prédilection», montrent le couple plus uni que jamais dans une forêt, loin de la ferveur hollywoodienne.