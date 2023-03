Prilly/Renens(VD): Première pierre pour l’écoquartier Central Malley

Le premier coup de pioche a été donné au printemps dernier. Lundi, les CFF et représentants des communes de Prilly et de Renens (VD) ont cette fois-ci procédé à la pose de la première pierre du projet Central Malley. Ce futur écoquartier proposera quelque 200 logements, des surfaces de bureaux et de commerces à proximité immédiate du centre sportif et du centre commercial Malley Lumières. Il s’agit de la première phase de réaménagement de la friche industrielle du secteur Malley.