Nature : Première ponte de tortues royales en captivité au Cambodge

La reproduction de ces reptiles est une victoire car l’espèce, appréciée en Asie comme spécialité culinaire, est menacée d’extinction.

Le pays abrite plusieurs espèces de tortues en voie de disparition. Et ce, bien que leur nombre ait diminué ces dernières années en raison de la forte demande au Vietnam et en Chine, comme spécialité culinaire ou pour la médecine traditionnelle.

Les tortues royales (Batagur Affinis), aussi connues sous le nom «Southern River Terrapins», sont en danger d’extinction à cause de la chasse mais aussi de l’extraction de sable, qui détruit les rivages où elles pondent leurs œufs.

Presque anéantie

À tel point qu’en 2000 on a cru l’espèce anéantie au Cambodge, alors qu’elle a déjà disparu de Singapour et du Vietnam. Mais des nids sauvages ont finalement été découverts et un effort de conservation a été mis en place par les autorités du royaume.