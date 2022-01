Football : Première pour le Burkina Faso

Les Étalons ont battu le Cap-Vert à la Coupe d’Afrique des nations et prennent la deuxième place de leur groupe derrière le Cameroun.

Hassane Bandé (à g.) a marqué le seul but de la rencontre.

Le Burkina Faso a dominé jeudi le Cap-Vert (1-0) à Yaoundé (Cameroun) et ainsi décroché son premier succès dans la Coupe d’Afrique des nations (CAN). L’attaquant Hassane Bandé a inscrit le seul but de la rencontre à la 39e minute.