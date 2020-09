Tennis : Première pour Nadal après six mois d’attente

L’Espagnol semble déjà prêt pour Roland-Garros et le Serbe Dusan Lajovic en a fait les frais à Rome.

Schwartzman en quart

Nadal dispute à Rome son premier tournoi depuis plus de six mois, en raison de l’interruption des compétitions due à la pandémie de coronavirus et sa décision de ne pas disputer les tournois aux États-Unis, fin août et début septembre.