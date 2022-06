Chine-Australie : Première rencontre en trois ans des deux ministres de la Défense

Après une longue période de tensions, l’Australien Richard Marles et son homologue chinois Wei Fenghe ont eu des échanges qualifiés de «premier pas important».

Les ministres de la Défense de l’Australie et de la Chine se sont rencontrés dimanche pour la première fois en trois ans et leurs échanges ont été qualifiés de «premier pas important» après une longue période de tensions. Ces échanges entre Richard Marles et son homologue chinois Wei Fenghe, qui ont duré plus d’une heure, ont eu lieu en marge du forum de sécurité «Dialogue de Shangri-la» à Singapour.