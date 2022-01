Les filles de Cindy Poumeyrol se rencontrent

France : Première rencontre entre les filles de Cindy Poumeyrol

Alba, l’aînée de l’ancienne candidate de «Koh-Lanta», a fait la connaissance de sa petite sœur, que ses parents ont choisi de prénommer Victoire.

Deux jours après avoir fait part de la naissance de son deuxième enfant à ses abonnés, Cindy Poumeyrol a partagé un cliché tout mignon sur Instagram: celui de la première rencontre entre ses deux filles, Alba (2 ans) et Victoire. Sur la photo, la fille aînée de celle qui a pris part à « Koh-Lanta, La guerre des chefs » tient sa petite sœur dans ses bras et son regard ému et fier a fait fondre les internautes.

Le jour précédent, Cindy avait expliqué pourquoi son deuxième enfant s’appelait Victoire. «Pendant huit mois, on avait décidé d’appeler notre fille Gisèle. Envie de dépoussiérer ce vieux prénom qu’on aime beaucoup et qui n’est pas à la mode. Mais finalement, on a décidé de rester plus classique avec Victoire. Pourquoi Victoire? J’ai toujours adoré ce prénom et mon film préféré, c’est «La Boum « (ndlr: dont le personnage principal se prénomme Victoire)», a-t-elle confié sur Instagram.