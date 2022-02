Afrique de l’Ouest : Première réunion du Parlement de transition en Guinée

Cinq mois après le coup d’État en Guinée, la première réunion du Parlement de transition montre la volonté de la junte de satisfaire la Cédéao.

L’organisation régionale insiste sur le respect du délai de six mois qu’elle a imposé aux putschistes en septembre pour la tenue des élections en Guinée et presse les autorités de Conakry de soumettre rapidement un calendrier approprié. Elle a suspendu la Guinée de ses organes de décision et infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte.