Italie : Première réunion du Parlement en vue de former le gouvernement

C’est une nouvelle étape vers un nouveau gouvernement italien après les dernières élections législatives remportées par l’extrême droite: le nouveau Parlement de la Péninsule se réunit jeudi pour la première fois. Le parti post-fasciste Fratelli d’Italia, dirigé par Giorgia Meloni, a remporté 26% des votes, mais a besoin de ses deux partenaires de coalition, la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi, pour disposer d’une majorité absolue au Parlement. Les trois partis mènent depuis des jours des négociations tendues en coulisses pour se partager les portefeuilles ministériels du futur gouvernement qui devra affronter de nombreux défis, notamment la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et une inflation élevée affectant ménages et entreprises. «Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps, la situation de l’Italie n’est pas facile», a reconnu Mme Meloni mercredi devant des journalistes avant une énième réunion avec MM. Salvini et Berlusconi, dont les partis ont obtenu respectivement 9 et 8% des voix.