Football: Première réussie pour Akanj en Premier League

Football : City prend la tête du championnat, Haaland marque encore

Phil Foden (à gauche) a inscrit le troisième but de son équipe samedi.

Après sa victoire difficile contre Dortmund en Ligue des champions, mercredi, Manchester City, aidé par un nouveau but d’Erling Haaland, s’est emparé provisoirement de la tête de la Premier League en battant facilement Wolverhampton (3-0), samedi, pour la 8e journée. Avec 17 points, City dépasse Arsenal (15) qui se déplace dimanche à Brentford (13 h 00).

La machine offensive des champions d’Angleterre - 23 buts en 7 journées - s’est encore emballée dans le sillage de Haaland qui a inscrit son 14e but en 9 matches toutes compétitions confondues.

Petite particularité tout de même, il s’agissait de son premier but hors de la surface, après s’être emmené le ballon sur une douzaine de mètres avant de placer une frappe à ras de terre dont la précision diabolique a compensé la puissance relativement modeste (2-0, 16e). Avant cela, c’était Jack Grealish qui, dès la première minute de jeu, et après une superbe combinaison entre Kevin De Bruyne et Phil Foden, conclue par un superbe centre fuyant du Belge, avait ouvert le score (1-0, 1e).