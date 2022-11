Coupe du monde: première saisie de drogue

Qatar 2022 : Première saisie de drogue pendant la Coupe du monde de football

Les douanes de l’aéroport de Doha ont trouvé une quantité importante d’opiacés de synthèse et de haschisch dans les valises d’un voyageur.

Le riche émirat gazier du Golfe, très strict contre le trafic et la consommation de drogue, accueille depuis dimanche le premier Mondial organisé au Moyen-Orient, plus d’un million de visiteurs étant attendus jusqu’à la finale le 18 décembre. «Les douanes de l’aéroport international Hamad ont déjoué un trafic de Tramadol et de haschisch», a annoncé sur Twitter l’Autorité générale des douanes.