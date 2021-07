États-Unis : Première scène de sexe pour Demi Lovato

L’actrice et chanteuse n’avait encore jamais tourné de scène de sexe. C’est désormais chose faite, malgré quelques appréhensions.

«Les acteurs et l’équipe étaient tellement professionnels et aimables que je me suis tout de suite calmée. Puis, j’ai pensé à la fierté que j’ai de me sentir assez bien dans ma peau pour faire ça», a révélé la jeune femme. Elle a en outre précisé qu’elle ne se sentait pas toujours belle, mais que quand c’était le cas et qu’elle se trouvait sexy, elle osait partager un cliché d’elle en sous-vêtements. «Il est important de fêter les petites victoires. Oui aux explosions aléatoires de confiance en soi et oui au sexe maladroit et hilarant», a-t-elle conclu. Quelques heures plus tôt, elle s’était prise en photo en peignoir pour annoncer qu’elle allait tourner la fameuse scène.