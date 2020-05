Joe Biden fait enfin une apparition publique, masqué

Rédiger un nouveau commentaire

JAIL 25.05.2020 à 17:38

Étrange, pas un seul mot dans l'article sur l'énième dérapage de Biden lors d'une très récente entrevue. Cherchés "you ain't black". Pas de mot non plus sur l'appel téléphonique entre Biden et l'ancien président de l'Ukraine...Obamagate! Si c'était Trump, on aurait le droit d'au moins 5 articles par jour. Là, silence total...