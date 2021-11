Pandémie : Première suisse: 3e dose dès 16 ans dans les Grisons

Le canton souhaite proposer la dose de rappel à tous ses résidents adultes, dès lundi.

Le canton indique avoir déjà administré 8100 vaccins de rappel aux personnes de plus de 65 ans. Et entend donc offrir cette possibilité à l’ensemble de la population adulte , dès l undi . Il est précisé qu’une autorisation d e la Confédération doit encore être obtenue mais que le canton s’attend à ce qu’elle vienne « au plus tard au début de la semaine prochaine » .