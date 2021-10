Sécurité routière – Première suisse: le Valais teste une peinture lumineuse pour piste cyclable

Une première suisse en terme de sécurité routière est en cours dans le Chablais valaisan. En effet, le Service de la mobilité teste une peinture photoluminescente sur le tronçon cyclable entre Vouvry et Vionnaz, ceci en collaboration avec l’Office fédéral des routes. Cette peinture capte la lumière en journée et la restitue la nuit, explique le canton mercredi.

Le but est de garantir une sécurité accrue aux usagers du vélo, en hausse constante, ainsi qu’une bonne cohabitation entre les différents acteurs de la route, souligne le canton. Cette peinture permet en effet une meilleure lisibilité du tracé, tout en évitant la mise en œuvre d’un système d’éclairage traditionnel coûteux et énergivore, précise-t-il.

10 heures de luminosité

«Cette peinture vient d’un fournisseur en France, Luminokrom, en Gironde, qui l’a développée en 2015 et testée depuis 2018», ajoute-t-il. «Nous cherchions une solution innovante pour le transfert modal de la voiture au vélo et nous avons décidé d’essayer en Suisse cette peinture qui est déjà en cours de certification en France», souligne-t-il.

Nombreuses retombées

Les retombées attendues de ce marquage high tech sont multiples. En effet, il est capable d’apporter une visibilité à plus de 80 mètres en début de nuit et d'environ 30 mètres en pleine nuit. Soit bien au-delà des 8 mètres d’un éclairage traditionnel de vélo. Ce marquage peut en outre servir de signal d'alerte pour des chicanes, intersections et autres rives dangereuses. Sans oublier que cette peinture, quoiqu’un peu plus chère qu’une peinture classique, est simple et rapide à mettre en place.