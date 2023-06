Tennis: Alcaraz gagne le Queen's et récupère la place de No 1

L’Espagnol est ainsi assuré de repasser lundi au classement devant le Serbe Novak Djokovic, qui avait récupéré le trône mondial plus tôt ce mois à la faveur de sa victoire finale à Roland-Garros, son 23e titre du Grand Chelem.

Il succède notamment au palmarès à un certain Rafael Nadal, vainqueur en 2008 dans ce tournoi, juste avant son premier triomphe à Wimbledon au terme d’une finale mythique en cinq sets contre Roger Federer.

Belle adaptation

En finale, face au 18e joueur mondial, bien plus habitué que lui à la surface puisqu’il a remporté le tournoi d’Eastbourne en 2021, Alcaraz s’est montré très à l’aise, notamment à la volée en remportant 67% des points au filet.

«Je n’avais pas très bien commencé le tournoi. Il a fallu que j’adapte mes déplacements sur le gazon, mais cela a été une semaine incroyable, avec beaucoup d’énergie et de qualité», a-t-il estimé.

Inquiétude pour une cuisse

De Minaur, lui, a craqué au plus mauvais moment. À 4-4 et 30-30, après une excellente première balle, il a envoyé un revers à deux mains près du filet au milieu du couloir, avant de concéder le break sur coup droit trop long (5-3). C’est encore sur un ace, sur sa deuxième balle de set, qu’Alcaraz s’est adjugé la première manche.

Le public londonien a retenu son souffle quand un kiné est apparu à ce moment-là pour masser et strapper la cuisse droite de l’Espagnol, celle qui l’avait trahi contre «Djoko» à Paris. Et De Minaur, avec son excellent jeu de jambes et un toucher délicieux, lui a donné beaucoup de fil à retordre. Mais en vain.