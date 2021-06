Cyclisme - Première victoire sur le Tour de Suisse pour Stefan Bissegger

Stefan Bissegger (23 ans) a remporté mercredi la 4e étape du Tour de Suisse entre St-Urban et Gstaad. Après les 171 kilomètres de course, le Thurgovien s ’ est imposé au sprint devant ses compagnons d ’ échappée, le Français Benjamin Thomas et l ’ Américain Joseph Rosskopf. C ’ est la première victoire sur le Tour de Suisse pour Bissegger, sa deuxième en pro après sa première place dans le contre-la-montre de Paris-Nice, en mars.

Des risques en descente

Un groupe de quatre hommes, avec Joël Suter, s ’ est échappé après la mi-course et a compté plus de sept minutes d ’ avance sur le peloton. Dans la descente sur Gstaad, sous la pluie, Bissegger a tenté à plusieurs reprises de lâcher les deux adversaires encore dans sa roue, en prenant tous les risques. Finalement, c ’ est sur l ’ aérodrome de Gstaad que la course s ’ est jouée à la manière d ’ une épreuve sur piste. Et à ce petit jeu, l ’ expérience de Stefan Bissegger a fait la différence au moment où Rosskopf a lancé le sprint à quelques 200 mètres de l ’ arrivée. Sur la ligne, les trois hommes ont pris 23 secondes d ’ avance sur Joël Suter et 5'16'' sur le peloton que le Belge Edward Theuns a dominé pour s ’ emparer de la cinquième place.