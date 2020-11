Malley Lumières : Première tour en bois de Suisse romande à l’enquête

Le bâtiment Malley Phare prévoit l’extension de la partie ouest du centre commercial de Malley Lumières à Prilly avec une tour en bois qui doit accueillir 200 habitants.

Faisant partie du plan d’affection «Viaduc», le bâtiment Malley Phare prévoit une surélévation de 14 étages dans la partie ouest du centre commercial. Il va créer un nouveau morceau de ville de qualité mettant en œuvre les principes du développement durable, écrivent la Ville de Prilly, la SUVA et le bureau d’architecte CCHE Lausanne SA.

«Il s’agit de la première tour en structure bois de Suisse romande avec une façade active en photovoltaïque(...). En plus de l’utilisation du bois pour la structure, les panneaux photovoltaïques sur les façades et la toiture permettent au bâtiment d’être producteur d’énergie», détaille Hannes Ehrensperger, architecte associé chez CCHE.

Espaces communs

Le bâtiment comporte 5 types de logements : studios, lofts, 2,5 pièces, 3,5 pièces et 4,5 pièces, dont 10% en LUP. Plusieurs espaces communs sont à disposition des habitants : des pièces «jokers» ainsi que des locaux de coworking et home office.

Un Rooftop bar complète l’offre pour les locataires et les amateurs, qui profitent déjà d’un centre commercial, d’un cinéma, d’un fitness et d’une piscine dans le centre existant Malley Lumières. Pour les habitants et les clients du centre, un aménagement extérieur est prévu sur la toiture existante de Malley Lumières. Le centre commercial restera en exploitation pendant les travaux.