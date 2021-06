Tennis : Première victoire de Murray à Wimbledon depuis quatre ans

Le Britannique de 34 ans a remporté son match du premier tour contre Nikoloz Basilashvili. Sa dernière victoire à Londres remonte à 2017.

Comme à ses plus beaux jours, Murray s’est détaché deux sets à zéro et 5-0 dans la troisième manche. Mais même s’il a servi trois fois pour le match et obtenu deux balles de match à 5-3, il n’a pu empêcher le Géorgien d’aligner 7 jeux d’affilée et de remporter le set.