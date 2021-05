Cyclisme - Première victoire sur le Giro pour Tim Merlier

Pendant la course, Ganna a même empoché 3 secondes de bonification devant le Belge Remco Evenepoel qui, avec les 2 secondes acquises, est revenu à hauteur de son coéquipier portugais Joao Almeida au classement.

Reichenbach et Badilatti perdent du temps

Les Suisses ont terminé dans le peloton, le meilleur d’entre eux, Gino Mäder, se classant 56e. Mauro Schmid a fini 88e, Simon Pellaud 116e et Kilian Frankiny 130e. Sébastien Reichenbach et Matteo Badilatti, eux, se sont classés 180e et 181e, dans un groupe d’attardés, à 35 secondes du vainqueur.