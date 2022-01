Diplomatie : Première visite à la junte birmane d’un dirigeant étranger

Près d’un an après le coup d’État en Birmanie, le premier ministre cambodgien est le premier dirigeant à rendre visite à la junte birmane vendredi.

Le premier ministre du Cambodge Hun Sen se rend en Birmanie vendredi pour des entretiens avec la junte, première visite d’un dirigeant étranger depuis le coup d’État mené par les militaires il y a bientôt un an.

Il a prévu d’y rester deux jours pour tenter «d’apaiser les tensions» alors que le chaos règne dans le pays depuis le coup d’État du 1er février 2021 qui a renversé Aung San Suu Kyi et mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Plus de 1400 civils ont été tués dans le cadre de la répression militaire contre les dissidents, selon une association locale de défense des droits, et de nombreuses milices anti-junte ont vu le jour à travers le pays.