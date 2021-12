Diplomatie : Première visite d’un premier ministre israélien aux Émirats

Dimanche, Naftali Bennett est attendu dans le pays du Golfe, qui a normalisé ses relations avec l’État hébreu en 2020.

Naftali Bennett est attendu dimanche aux Émirats arabes unis pour la première visite officielle d’un premier ministre israélien dans cette monarchie du Golfe, qui a normalisé en 2020 ses relations avec l’État hébreu. «Le premier ministre s’envolera aujourd’hui» (dimanche) et doit «s’entretenir demain (lundi) avec le prince héritier d’Abou Dhabi cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane» notamment de «l’approfondissement des liens entre les deux pays», est-il précisé dans un communiqué de son bureau.

«Il s’agit de la première visite officielle d’un premier ministre israélien aux Émirats arabes unis», est-il indiqué. Les deux dirigeants doivent également discuter des «enjeux économiques et régionaux qui contribuent à la richesse, à la prospérité et au renforcement de la stabilité» entre Israël et les Émirats.