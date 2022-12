Politique : Première visite d’un président israélien au Bahreïn

Accompagné par une délégation économique, le président israélien avait affirmé plus tôt sur Twitter que ses discussions porteraient notamment sur «les moyens de renforcer la coopération économique» bilatérale. Après l’Égypte, premier pays arabe à avoir signé un traité de paix avec Israël en 1979 suivi par la Jordanie en 1994, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont formalisé en 2020 leurs relations avec l’État hébreu, à la suite de négociations parrainées par l’administration du président américain d’alors, Donald Trump.

«J’appelle davantage d’États de notre région à rejoindre ce partenariat», a dit encore Isaac Herzog. «Élargir le cercle de la paix (au Moyen-Orient) est très important, en particulier dans un contexte de menaces à la stabilité mondiale et régionale. Face à la haine, aux menaces et au terrorisme, il y a une seule réponse: des alliances avec les amis.»

«Trahison» par les Palestiniens

Les accords de normalisation entre Israël, le Maroc, Bahreïn et les Émirats, qui ont brisé le consensus arabe selon lequel aucune entente n’est possible avec l’État hébreu sans résolution du conflit israélo-palestinien, avaient été dénoncés comme une «trahison» par les Palestiniens.

Selon l’agence BNA, le roi Hamad a assuré dimanche que son pays soutenait «une paix juste, globale et durable qui garantisse les droits du peuple palestinien et qui mène à la stabilité, au développement et la prospérité pour les peuples israélien et palestinien, ainsi que les peuples de la région». Isaac Herzog a indiqué de son côté sur Twitter qu’il saluait «la vision de paix, d’amitié et de tolérance» de son hôte.