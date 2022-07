Diplomatie : Première visite officielle d’un chef d’état-major d’Israël au Maroc

Au cours de son déplacement de trois jours, Aviv Kochavi, ancien chef du renseignement militaire, doit rencontrer Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de la Défense, le lieutenant-général Belkheir Al-Farouq, inspecteur général des Forces royales marocaines (FAR) ainsi que des responsables militaires et sécuritaires, selon un porte-parole israélien.

Le rapprochement entre le Maroc et Israël s’est accéléré depuis la normalisation diplomatique opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, un processus entre l’État hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington. Ainsi, pour la première fois, des observateurs militaires israéliens ont participé fin juin à l’exercice militaire «African Lion 2022», le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis.