Zurich : Premières annulations de repas de boîte en fin d’année

L’optimisme des restaurateurs est en berne. Bon nombre de réservations pour des soupers d’entreprise en fin d’année sont annulées.

Alors qu’en 2020, les repas de Noël pour les collaborateurs des entreprises avaient été largement annulés, les restaurants ont enregistré cette année de nombreuses réservations pour le mois de décembre. Lorsque Urs Pfäffli, président de Gastro Zurich, a demandé en début de semaine à ses membres l’état des réservations, il a reçu de bons retours. Mais au fil de la semaine, les annulations se sont multipliées, rapporte la «Schweiz am Wochenende».

Selon Urs Pfäffli, ce sont surtout les réservations pour de grands groupes qui ont été annulées. Les repas de Noël en petit comité sont moins impactés. «Plus le groupe est petit, moins il y a d’annulations», constate-t-il. Ce sont les mauvais signaux envoyés par l’Allemagne et l’Autriche, qui ont pris des mesures drastiques pour contrer la nouvelle vague de coronavirus, qui sont la cause du revirement des organisateurs de soupers d’entreprise. Un restaurateur zurichois cite l’exemple d’une entreprise basée en Allemagne et dont le siège a décrété que toutes les filiales, en 2021, n’organiseraient pas de souper de fin d’année. «C’est 150 couverts qui passent à la trappe», conclut le professionnel.