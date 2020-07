Hong Kong

Premières arrestations en vertu de la loi sur la sécurité

La police a arrêté neuf personnes pour violation présumée de la loi sur la sécurité nationale, imposée par Pékin à Hong Kong, moins de 24 heures après son entrée en vigueur.

Les forces de l'ordre ont arrêté au total mercredi plus de 300 personnes, dont neuf pour violation présumée de la loi sur la sécurité nationale, alors que des milliers de Hongkongais se sont rassemblés pour marquer le 23e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine.

Ce rassemblement avait été interdit il y a quelques jours par les autorités, pour la première fois en 17 ans. La police a fait usage de canons à eau, de gaz poivré et lacrymogène pour les disperser. Beaucoup d'entre eux scandaient des slogans en faveur de l'indépendance du territoire.

«Ce que ce régime autoritaire veut faire, c'est terroriser le peuple et l'empêcher de sortir», a affirmé à l'AFP Chris To, un manifestant de 49 ans. Selon la police, un officier a été poignardé à l'épaule alors qu'il tentait de procéder à une arrestation.

«Événement le plus important»

Depuis l'entrée en vigueur de la loi mardi soir, le soutien à l'indépendance de Hong Kong, de Taïwan, du Tibet et de la région du Xinjiang est devenu illégal.

L'opposition hongkongaise redoute que le texte ne porte un coup fatal aux libertés et à l'autonomie dont jouissait le territoire depuis sa rétrocession.

Mercredi matin, au cours de la traditionnelle cérémonie de lever de drapeau qui marque cet anniversaire, la cheffe de l'exécutif hongkongais fidèle à Pékin, Carrie Lam, a salué cette loi qui constitue selon elle «l'événement le plus important dans les relations entre le gouvernement central et Hong Kong depuis la rétrocession».

Elle permet de réprimer quatre types de crimes contre la sécurité de l'Etat: subversion, séparatisme, terrorisme et collusion avec des forces extérieures.

Dans certains cas, la loi prévoit que la justice chinoise soit compétente et réserve des peines allant de 10 ans d'emprisonnement jusqu'à la prison à vie pour les auteurs des crimes les plus graves.

«La promulgation de cette loi vise à lutter contre les très rares criminels qui mettent gravement en danger la sécurité nationale, et non l'ensemble de l'opposition», a affirmé mercredi à Pékin le directeur adjoint du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao du régime communiste, Zhang Xiaoming.