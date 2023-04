Premières critiques positives pour Super Mario Bros

«Ce film est une pépite! C’est coloré, dynamique, avec une bonne dose d’humour, une BO au top, et bourré de références. Un vrai bonheur! Même si on est plein d’attentes, le film arrive à nous surprendre», «Il plaira aussi bien aux fans de la première heure qu’aux néophytes de la franchise. L’univers est extrêmement bien exploité, c’est frais, c’est coloré et surtout bourré de références», «Les mondes de Mario prennent vie grâce à une animation de premier ordre et à une mise en scène énergique qui ravira les enfants et les fans», peut-on lire sur Twitter. Un internaute a relevé la qualité de la musique du long métrage, «la vraie star du film»: «C’était génial. J’ai pleuré de joie plus d’une fois. La musique est la star du film. Les fans de Nintendo vont devenir fous. Je ne suis pas sûr d’avoir vu autant de clins d’oeil cachés dans un film.» Un autre a encore rappelé que cette adaptation a été réalisée par les studios Illumination à qui l’on doit notamment le succès de la saga «Les Minions»: «Ce qui veut tout dire.» Pour finir, une personne a encore mentionné l’humour bien senti et qualifié le film de «déclaration d’amour ultime» au jeu vidéo original: «J’ai ressenti la même chose en regardant le film qu’en jouant aux jeux. C’est tout simplement joyeux et jouissif.»